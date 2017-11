Van de Beek valt op met hattrick in Breda: ‘Ik wilde het echt laten zien’

Donny van de Beek was zaterdagavond in Breda een van de opvallendste spelers aan Ajax-zijde. De kersverse Oranje-international nam in de 0-8 overwinning tegen NAC Breda een hattrick voor zijn rekening. "Ik was heel scherp, wilde het echt laten zien. In de jeugd en in Jong Ajax heb ik altijd veel gescoord, in de hoofdmacht was het vaak net niet", zo vertelde de middenvelder aan de NOS.

"Vandaag (zaterdag, red.) ging het goed, volgende week zal het weer moeten." Van de Beek mocht vóór de interlandperiode niet starten tegen FC Utrecht, maar zaterdag werd Siem de Jong naar de reservebank verdrongen. "Ik wilde me laten zien na die plek op de bank tegen Utrecht", vervolgde Van de Beek zijn relaas bij FOX Sports. "Ik moet vooral mijn voeten laten spreken."

Matthijs de Ligt maakte een goal minder dan Van de Beek, maar dat mocht de pret niet drukken. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit jaar al meerdere kansen heb gemist, dus het is wel fijn dat ik kon scoren. De bal komt twee keer pardoes op m'n hoofd en voor m'n voeten. Dat is wel lekker."

De Ligt gaf de in de basis teruggekeerde linksback Daley Sinkgraven ook nog een compliment. "Ik vond Daley heel goed spelen. De wisselwerking tussen Hakim (Ziyech), Justin (Kluivert) en Daley verliep vloeiend, NAC had er heel veel moeite mee om daar grip op te krijgen."