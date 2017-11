NAC schaamt zich kapot na 0-8 nederlaag: ‘Nog nooit zoiets meegemaakt’

De voltallige selectie van NAC Breda komt vandaag bijeen op het trainingscomplex in Zundert. De vrije dag die de spelers zondag zouden hebben, is ingetrokken, zo meldt BN De Stem. Het team van trainer Stijn Vreven leed zaterdagavond de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis: Ajax vertrok met een 0-8 zege uit Breda.

Pablo Mari vindt dat iedereen bij zichzelf te rade moet gaan. "Morgen (zondag, red.) is het moment om ieder afzonderlijk te zeggen wat hem op het hart ligt", vertelt de captain van NAC aan de regionale krant. "We hebben allemaal gefaald, niemand uitgezonderd. Het is goed om alles op tafel te leggen en alles naar elkaar toe uit te spreken."

Vreven nam zijn verantwoordelijkheid. "Dit was een blamage, een schaamtevolle vertoning die we niet zagen aankomen. We kwamen op werkelijk alle vlakken tekort, het is geen enkel moment een wedstrijd geweest. Tegen een topploeg hebben we alleen kans als we passie en strijd laten zien, en dat hebben we vandaag niet gedaan."

"De schaamte zit 'm vooral in het feit dat we dit laten zien voor negentienduizend fans, die ons iedere week weer steunen", vervolgde Vreven, die zijn team moet zien voor te bereiden op een uitduel met Heracles Almelo, komende zaterdag. "Dat is heel pijnlijk. Ik neem hier alle verantwoordelijkheid voor. Het is mijn taak om de ploeg mentaal, fysiek en tactisch in orde te krijgen. En daar was vandaag niets van te zien."

"We moeten in de spiegel kijken en ons afvragen of we het NAC-shirt wel waardig zijn", zo waren de harde woorden van Fabian Sporkslede na de afstraffing,in gesprek met Omroep Brabant. "Het grootste probleem is dat je na de eerste goal elkaar laat vallen. Niemand wilde de bal meer hebben. Daarin moet je nou juist je verantwoordelijkheid pakken."