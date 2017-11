Verbeek foetert: ‘Illustratief, dat verdient geen schoonheidsprijs’

FC Twente verloor zaterdagavond met 0-4 van sc Heerenveen en de ruime thuisnederlaag betekende de tweede verliesbeurt van Gertjan Verbeek als trainer van FC Twente in de Eredivisie. De oefenmeester zag zijn formatie worstelen tegen de Friezen. "We hadden moeten beginnen zoals we de tweede helft begonnen", blikte Verbeek terug.

"Daarin toonden we meer strijd, overtuiging en drang naar voren. Dat hadden we in de eerste helft totaal niet", aldus Verbeek, die wilde dat de keeper van Heerenveen gedwongen werd de lange bal te hanteren. "Dat hebben we één keer gedaan. Dan is de tegenstander slim genoeg om over rechts te spelen en Martin Ödegaard te vinden. Dat was ons probleem. De actie bij de 0-3 is dan ook illustratief voor de situatie waarin we nu zitten. Dat verdient geen schoonheidsprijs."

"Dit komt hard aan, over de hele wedstrijd genomen niet meer dan terecht." Verbeek zegt in gesprek met FOX Sports dat hij een ander Twente heeft gezien dan tegen PSV. "Ik ben benieuwd hoe het elftal volgende week tegen AZ reageert", aldus de trainer, die zondag gewoon als analist gaat werken bij FOX Sports, zo verzekert hij Hans Kraay jr.: "Waarom niet? Ik heb niets misdaan ofzo. Morgen de training en nabespreking en dan rijd ik door naar Amsterdam."