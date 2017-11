Van Beek erkent: ‘Misschien kunnen we wel van een crisis spreken’

Feyenoord liet zaterdag opnieuw twee punten liggen in de Eredivisie. De Rotterdammers kwamen in De Kuip niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo. Feyenoord kwam in de 54e minuut nog wel op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Nicolai Jörgensen, maar VVV kwam in de 86e minuut via Damian van Bruggen alsnog verrassend langszij.