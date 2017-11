Napoli ontdoet zich van Milan en vervolgt imposante thuisreeks

Napoli heeft de topper met AC Milan zaterdagavond in zijn voordeel weten te beslissen. De succesformatie van Maurizio Sarri had op eigen veld geen kind aan i Rossoneri en deed zichzelf met een minimale overwinning eigenlijk nog tekort: 2-1. Napoli verstevigt zijn koppositie in de Serie A met de overwinning en geniet nu een voorsprong van vier punten op Juventus, dat later dit weekeinde nog op bezoek gaat bij Sampdoria. Milan staat voorlopig zevende.

Napoli bleef ongeslagen in zijn tien laatste competitiewedstrijden voor eigen publiek en won bovendien vier van de laatste vijf ontmoetingen met Milan. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat de ploeg van Sarri de bovenliggende partij was in de eerste helft. Het bezoek werd vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Daniele Doveri met de rug tegen de muur gezet en zag de ene na de andere aanval afkomen op het doel van Gianluigi Donnarumma.

Nadat doelpogingen van José María Callejón en Marek Hamsik nog geen doelpunten hadden opgeleverd, wist Lorenzo Insigne na een half uur alsnog de score te openen namens de thuisploeg. De Italiaanse aanvaller werd de diepte ingestuurd door Jorginho, waarna hij oog in oog met Donnarumma geen fout maakte: 1-0. Milan had werkelijk niets in de melk te brokkelen in de eerste helft en kwam op slag van rust nog goed weg toen Donnarumma een tweede treffer van Insigne voorkwam met een uiterste krachtsinspanning.

Ook in de tweede helft was Napoli superieur aan de bezoekers, al duurde het uiteindelijk tot achttien minuten voor tijd voordat de 2-0 op het scorebord kwam. Piotr Zielinski werd met een boogbal bereikt door Dries Mertens, waarna de Poolse middenvelder door de benen van Donnarumma raak schoot. Alessio Romagnoli deed in blessuretijd nog wel wat terug namens Milan, maar verder dan dat zou het elftal van Vincenzo Montella niet meer komen.