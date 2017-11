Barcelona juicht na afloop van derby tussen Atlético en Real Madrid

De ontmoeting tussen Atlético Madrid en Real Madrid heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De stadsderby in het Wanda Metropolitano eindigde doelpuntloos: 0-0. De remise in Madrid zal in Barcelona én Valencia met gejuich zijn ontvangen. Barcelona won eerder van Leganés (0-2) en heeft nu liefst tien punten meer dan de hoofdstedelingen. Valencia heeft drie punten meer dan de nummers drie en vier en speelt zondag tegen Espanyol.

In de eerste helft werd op het scherpst van de snede gespeeld. Atlético startte met veel meer intensiteit aan de wedstrijd, zette vroeg druk op de spelers van Real Madrid en kwam diverse keren in de buurt van het doelgebied van Kiko Casilla. Ángel Correa had in de derde minuut een dot van een kans, maar miste ook in oog met Casilla op onbegrijpelijke wijze. Real Madrid had moeite om in de wedstrijd te komen en dook in de eerste dertig minuten niet of nauwelijks voor het doel van Jan Oblak op.

Toni Kroos had de openingstreffer op zijn schoen, maar het ontbrak de Duitser uiteindelijk aan precisie. De krachtmeting tussen de Madrilenen werd gekenmerkt door enkele verhitte momenten. Zo schopte Correa de bal hard tegen het hoofd van Karim Benzema, die op de grond lag. Het leverde de Argentijn niet eens een gele kaart op. De spelers van Real Madrid vroegen negen minuten voor rust om een penalty, na een trap van Lucas Hernández in het gelaat van Sergio Ramos, maar daar wilde de arbiter niet aan.

Ramos bleef in de rust in de kleedkamer achter, en werd vervangen door Nacho Fernández. Atlético speelde na rust meer met een 4-4-2-systeem, om het gevaar van Isco op te vangen. De spelmaker haalde echter niet zijn niveau van voor rust, ook al had Real Madrid dik zestig procent balbezit. De vele slordigheden en vermoeide spelers, aan beide kanten, zorgden ervoor dat de ontmoeting niet altijd even hoogstaand was.

In het laatste kwartier, zonder de gewisselde en uitgefloten Antoine Griezmann, kon het duel echter nog alle kanten op. Na voorbereidend werk van Fernando Torres leek Kevin Gameiro de 1-0 te maken, maar Raphaël Varane voorkwam in de doelmond een achterstand voor los Merengues. Luttele minuten later voorkwam Oblak met een uitstekende redding een doelpunt van Ronaldo uit een vrije trap en daarna had hij ook een antwoord op een droog schot van Kroos.