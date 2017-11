Willem II knokt zich terug na puike samenwerking Duarte en Mühren

Sparta Rotterdam heeft op bezoek bij Willem II een punt gepakt. De ploeg van Alex Pastoor liep halverwege de eerste helft uit naar een 0-2 voorsprong, maar de Tilburgers vochten zich in de tweede helft terug naar 2-2. Door de puntendeling blijft Sparta een punt voorstaan op Willem II, dat met de remise klimt naar de veertiende plek op de ranglijst.

Het was Willem II die via onder anderen Fran Sol en Bartholomew Ogbeche in het eerste kwartier de gevaarlijkste ploeg was, maar Roy Kortsmit hield zijn doel knap schoon. Na twintig minuten spelen raakte Sparta op stoom en dat leidde al snel tot de openingstreffer: weifelend optreden in de defensie van Willem II zorgde ervoor dat Robert Mühren de bal kon terugkoppen op Deroy Duarte, die hard uithaalde en scoorde.

De jongeling hield niet op bij zijn eerste doelpunt, want enkele minuten later was hij weer trefzeker en wederom was Mühren de aangever: 0-2. De tweede tegentreffer van Willem II was overigens een bijzondere mijlpaal voor de Tilburgers, aangezien het de 2500ste tegendoelpunt in de Eredivisie was. Vlak na rust bracht Thom Haye de spanning weer terug in de wedstrijd door het leer achter Kortsmit te schieten.

De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, die er kwam via Ogbeche: Feyenoord-huurling Mohamed El Hankouri produceerde een prachtige solo aan de linkerkant en kon na veel sprintwerk de bal afgeven op Ogbeche, die succesvol afwerkte. Sparta verloor nog nooit een Eredivisieduel na een voorsprong van minimaal twee doelpunten bij rust en dat zou zaterdagavond ook niet gebeuren, ondanks grote kansen voor onder meer Ogbeche. Ook Sparta kreeg mogelijkheden, maar doelman Mattijs Branderhorst was alert.