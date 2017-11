Ajax haalt gigantisch hard uit en boekt grootste uitzege ooit

Ajax heeft hard uitgehaald in zijn eerste wedstrijd na de interlandonderbreking. Het elftal van Marcel Keizer maakte een gedreven indruk op bezoek bij NAC Breda en hield uiteindelijk geen spaan heel van de promovendus: 0-8. Het betekende voor de Amsterdammers de grootste overwinning ooit op NAC en tevens de grootste uitzege ooit in de Eredivisie. Door de zege bedraagt de achterstand van Ajax op PSV voorlopig vijf punten, al speelt de koploper later dit weekeinde nog uit bij PEC Zwolle.

Keizer voerde de nodige wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht van voor de interlandperiode. Zo moest Maximilian Wöber in het hart van de verdediging plaatsmaken voor Nick Viergever, waardoor Daley Sinkgraven als linksback kon rekenen op een basisplaats. Verder verschenen ook onder anderen Donny van de Beek en Justin Kluivert aan de aftrap in het Rat Verlegh Stadion. Ajax had niets te duchten van NAC, dat zijn laatste twee wedstrijden voor eigen publiek had verloren, en veegde in de eerste helft werkelijk de vloer aan met de thuisploeg.

Matthijs de Ligt opende na dertien minuten voetballen de score uit een hoekschop, waarna Kluivert met een knappe actie over de linkerflank aan de basis stond van de 0-2 van Van de Beek. Laatstgenoemde verscheen niet veel later opnieuw op het scorebord, nadat zijn schot van richting was veranderd door Karol Mets. NAC maakte een apathische indruk en zocht de kleedkamer halverwege uiteindelijk op met een 0-5 achterstand. David Neres kon scoren na matig uitverdedigen van Angeliño, vlak voordat De Ligt uit een vrije trap van Hakim Ziyech opnieuw doel trof. Rai Vloet schoot in de eerste helft nog op de paal namens de Bredanaars.

Stijn Vreven besloot na de onderbreking wat meer defensieve zekerheid in te bouwen bij NAC. Giovanni Korte werd naar de kant gehaald ten faveure van Bart Meijers, waardoor de thuisploeg met vijf verdedigers ging spelen. Ajax liet de teugels in het eerste kwartier na rust vieren, wat leidde tot kansen voor Vloet en Arno Verschueren. Zij stuitten echter op André Onana, die op het uur ook nog redding bracht op een kopbal Pablo Marí. In verdedigend opzicht leek NAC de zaken beter op orde te hebben, maar in het laatste kwart van de wedstrijd ging het opnieuw volledig mis voor de ploeg.

Mounir El Allouchi beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op invaller Frenkie de Jong, waarna Lasse Schöne vanaf elf meter geen fout maakte. Daarmee was de koek echter nog niet op voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar kon geheel vrijstaand binnenkoppen na een voorzet vanaf de linkerflank van Ziyech en even later tekende Van de Beek met zijn derde doelpunt van de avond, na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong, ook nog voor de 0-8. Ajax kreeg daarna kansen op meer, maar bespaarde NAC uiteindelijk een grotere nederlaag.