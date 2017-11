Kwelgeest Feyenoord had kortsluiting: ‘Dit hadden we afgesproken’

VVV-Venlo pakte zaterdagavond een punt tegen Feyenoord in De Kuip (1-1) en na afloop waren de Limburgers in opperbeste stemming. Damian van Bruggen maakte vijf minuten voor tijd de gelijkmaker. "We hadden afgesproken dat we dit bij de eerste corner zouden doen", zegt Van Bruggen na afloop in gesprek met de NOS.

"Ik zat er in de rust nog over na te denken, dat we geen corner gehad hadden. En toen gebeurde dat vlak voor tijd wel. De bal kwam eigenlijk niet eens zo heel lekker, dus ik dacht: ik schiet de bal maar met de buitenkant en met een dropkick. Hij draaide van iedereen af en toen zag ik die bal erin gaan. Toen was bij mij wel even sprake van kortsluiting."

Tegenover FOX Sports zegt Van Bruggen dat hij twijfelde of hij gelijk zou schieten of dat hij de bal zou spelen naar een teamgenoot. "Op de training hebben we het er nog over gehad. Soms heb je aan één mogelijkheid genoeg. Je moet gewoon je moment pakken als je hier naartoe komt. Ik raakte de bal lekker en hij ging er lekker in."

Trainer Maurice Steijn kon zijn geluk niet op bij de 1-1 en zegt dat zijn mannen met krachten smeten. "Feyenoord haalde de trekker niet over. We hadden er op getraind. Dan is het heel mooi dat dat eruit komt. We wisten dat we maar een aantal mogelijkheden zouden krijgen en dat je het misschien van een corner of een vrije trap moet hebben.”