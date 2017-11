‘Gezien de reeks van City is het erg moeilijk positief te blijven’

Chelsea won zaterdagmiddag overtuigend van West Bromwich Albion door goals van Álvaro Morata, Eden Hazard (2x) en Marcos Alonso (0-4). Manager Antonio Conte zegt na afloop van het duel met the Baggies dat hij tevreden was met het spel van zijn ploeg, maar de Italiaan weet dat the Blues nog steeds ver achterliggen op Manchester City.

De ploeg van manager Josep Guardiola wist zaterdag eveneens te winnen (0-2 tegen Leicester City), waardoor het gat tussen Chelsea en koploper Manchester City nog altijd negen punten bedraagt. Conte lijkt niet erg optimistisch te zijn over de mogelijkheid om de club uit Manchester bij te halen: "Ik moet eerlijk zijn, Manchester City speelt momenteel erg goed."

"Het is erg moeilijk om te denken dat je ze wel kan bijhalen", aldus Conte na afloop van de wedstrijd in gesprek met Sky Sports. "Ze winnen elke wedstrijd, ze hebben één keer gelijkgespeeld. Gezien hun reeks is het erg moeilijk om positief te blijven. Maar we moeten naar onszelf kijken en altijd spelen zoals we vandaag deden."