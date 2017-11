Manchester United wint ruim bij terugkeer Pogba en Ibrahimovic

Manchester United blijft in de Premier League enigszins in het spoor van koploper Manchester City. Het team van José Mourinho beleefde zaterdagavond op eigen veld een valse start tegen Newcastle United, maar trok aan de hand van een excellerende Paul Pogba uiteindelijk toch aan het langste eind: 4-1. De Franse middenvelder maakte zijn eerste minuten sinds september en was met een doelpunt en een assist belangrijk voor the Red Devils. Zlatan Ibrahimovic maakte als invaller zijn rentree na zeven maanden blessureleed. De achterstand van Manchester United op City bedraagt nu acht punten.

De voortekenen waren bijzonder positief voor Manchester United. Pogba keerde na ruim twee maanden blessureleed terug in de basiself, terwijl ook Ibrahimovic dus weer tot de wedstrijdselectie behoorde. De Zweed moest nog wel genoegen nemen met een plekje op de reservebank en zag hoe zijn teamgenoten ondanks een overwicht in de openingsfase al vroeg in de achtervolging moesten. Newcastle United combineerde fraai over de rechterflank, waarna DeAndre Yedlin met een voorzet Dwight Gayle bereikte. De spits schoot de bal vervolgens via de binnenkant van de paal voorbij David de Gea: 0-1.

Het bezoek was bij vlagen gevaarlijk op de counter en bleef aanvankelijk eenvoudig op de been. In de slotfase van de eerste helft ging het echter toch nog volledig mis voor the Magpies. Anthony Martial tekende eerst op aangeven van Pogba met een knappe kopbal voor de gelijkmaker, waarna Chris Smalling in blessuretijd de 2-1 verzorgde uit een voorzet van Ashley Young. Daarmee leek de koek wel op voor de eerste helft, maar Newcastle United deed in de slotseconden toch nog een keer van zich spreken in aanvallend opzicht. Isaac Hayden stuitte van dichtbij echter op De Gea.

Na de onderbreking wist de thuisploeg al vrij snel de beslissing in het duel aan te brengen. Marcus Rashford werd in het strafschopgebied van Newcastle United bereikt door Romelu Lukaku, waarna de Engelsman het leder met het hoofd panklaar legde voor de instormende Pogba: 3-1. Daarna had Manchester United weinig meer te duchten van het elftal van Rafael Benítez. Doelman Rob Elliot zag de ene na de andere aanval op zich afkomen en moest uiteindelijk nog één keer vissen. Lukaku schoot twintig minuten voor tijd van dichtbij hard raak na een combinatie met Juan Mata. Vlak na het doelpunt van de Belg werd Ibrahimovic binnen de lijnen gebracht, maar de vedette slaagde er in het kwartier dat hem gegund was niet meer in verandering aan te brengen in de stand, ondanks een acrobatische poging die werd gekeerd door Elliot.