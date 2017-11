Heerenveen dendert over Twente heen en bezorgt Verbeek tweede nederlaag

Gertjan Verbeek heeft ook zijn tweede Eredivisiewedstrijd als trainer van FC Twente niet weten te winnen. De Tukkers verloren zaterdagavond in eigen huis met duidelijke cijfers van SC Heerenveen, de oude werkgever van Verbeek: 0-4. Door de ruime winst meldt Heerenveen zich in het linkerrijtje, terwijl Twente met negen punten diep in het rechterrijtje blijft steken.

Heerenveen had het betere van het spel en dat zorgde zodoende ook voor de grootste kansen. De ploeg van Jurgen Streppel kwam echter halverwege de eerste helft op voorsprong door medewerking van Fredrik Jensen: de middenvelder van Twente kopte de corner van Martin Ödegaard gek genoeg naar achteren en stuurde het leer zodoende achter zijn eigen doelman Jorn Brondeel.

Onder anderen Reza Ghoochannejhad faalde om de voordelige marge voor zijn team te verdubbelen, maar vlak voor het rustsignaal kon Michel Vlap toch voor de 0-2 zorgen: Cristián Cuevas verdedigde zeer ongelukkig uit en Vlap was er als de kippen bij om knap raak te knallen. Na rust werd Twente sterker, maar het was wederom Heerenveen dat mocht juichen.

Brondeel probeerde met een sliding de bal verder weg te knallen, maar het leer kwam precies in de voeten van Ödegaard, die simpel kon scoren en zo voor zijn eerste seizoenstreffer kon aantekenen. Het duel was na de goal van de Noor definitief beslist en het wachten was op het eindsignaal van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Invaller Henk Veerman zette vlak voor tijd de eindstand op het scorebord: 0-4.