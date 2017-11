Excellerende Memphis Depay belangrijk in sublieme reeks Olympique Lyon

Olympique Lyon verloor op 17 september voor het laatst, bij Paris Saint-Germain (2-0). Het team van Bruno Génésio speelde daarna driemaal gelijk en won elk van de laatste zes officiële duels. Montpellier presteert wisselvallig, maar leed niet één nederlaag in de laatste vier officiële uitduels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parc Olympique Lyonnais, zondagmiddag vanaf 17.00 uur.

O Olympique Lyon won vijf van de laatste zes Ligue 1-duels met Montpellier. De enige uitzondering was een 2-4 nederlaag in november 2015.

O Olympique Lyon verloor slechts één van de laatste zeven thuiswedstrijden in de Ligue 1 tegen Montpellier: een remise, vijf zeges, naast bovengenoemde nederlaag.

O Olympique Lyon verloor slechts één van de laatste zestien Ligue 1-duels: tien zeges en vijf remises, naast een 2-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in september. Lyon won elk van de laatste vier competitieduels, de beste huidige reeks van alle Ligue 1-clubs.

O Olympique Lyon maakte in de eerste twaalf competitieduels van dit seizoen liefst 32 doelpunten. Dat is de beste prestatie in de clubgeschiedenis van L'OL.

O Montpellier ging in slechts één van de laatste zeven Ligue 1-duels onderuit: drie zeges en drie remises, naast een 0-1 nederlaag tegen Stade Rennes in oktober.

O Olympique Lyon verloor niet één van de laatste acht thuisduels in de Ligue 1: vijf zeges en drie remises, naast een 1-2 nederlaag tegen AS Monaco in april.

O Montpellier won twee van de laatste drie uitwedstrijden in de Ligue 1, naast een remise. Dat is evenveel als in de voorgaande 22 uitduels: 4 remises, 16 nederlagen.

O Memphis Depay staat dit seizoen al op zes goals, na elf duels in de Ligue 1. Dat is al één meer dan afgelopen seizoen: vijf treffers in zestien duels. Depay was in zijn laatste Ligue 1-duel met Montpellier, in mei, goed voor een assist.

O Montpellier kreeg tot dusver dit seizoen slechts acht tegengoals; minder dan welk Ligue 1-team dan ook. Het is tevens de beste prestatie in de clubgeschiedenis, na twaalf speeldagen.

O Giovanni Sio was goed voor twee treffers in zijn laatste zes duels in de Ligue 1. Dat is evenveel als in zijn voorgaande dertien competitieduels.