PEC Zwolle vreest visite van PSV én doelpuntenfestijn in tweede helft

PEC Zwolle heeft sinds 9 september, toen Ajax met 3-0 te sterk was, geen enkel officieel duel meer verloren: zes zeges en drie remises in negen wedstrijden. PSV verloor een dag later, bij sc Heerenveen (2-0), eveneens voor het laatst; nadien won het team van Phillip Cocu elke officiële wedstrijd: negen opeenvolgende zeges. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het MAC3PARK stadion, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

O PEC Zwolle heeft in eigen huis in de Eredivisie tegen geen enkele huidige Eredivisieploeg zo’n laag winstpercentage als tegen PSV: twaalf procent.

O PEC Zwolle incasseerde in thuisduels tot nu toe 39 Eredivisie-goals tegen PSV, meer dan tegen elke andere Eredivisie-club.

O Jürgen Locadia (zeven goals in zijn laatste drie uitduels) is de eerste PSV’er met minstens zeven treffers in drie opeenvolgende uitduels in de Eredivisie sinds Jurrie Koolhof in november 1986.

O PSV kwam 26 keer tot scoren in de tweede helft dit seizoen. Alleen Ajax (27 keer) kwam in 2017/18 überhaupt vaker tot scoren dan de Eindhovenaren in het tweede bedrijf.

O Doordat PSV afgelopen week een doelpunt tegen kreeg met het hoofd, is PEC Zwolle de enige overgebleven Eredivisie-club dit seizoen zonder een kopdoelpunt van de tegenstander.

O Younes Namli was dit seizoen (in 10 wedstrijden) direct betrokken bij 57 doelpogingen (32 schoten en 25 gecreëerde kansen) van zijn ploeg (slechts zes spelers bij meer), 21 meer dan in zijn voorgaande 32 Eredivisie-duels. Twee van die 57 pogingen leverden een doelpunt op.

O Niemand werd dit seizoen vaker vervangen dan Steven Bergwijn en Piotr Parzyszek: acht keer. Beide spelers voltooiden in 2017/18 nog geen enkel Eredivisie-duel.

O PEC Zwolle won slechts 2 van de laatste 25 Eredivisie-duels met de koploper: 6 remises en 17 nederlagen. PSV was echter in beide gevallen de tegenstander: 3-1 thuis in 2014 en 1-3 uit in 2013.

O PSV is de tweede club deze eeuw met minstens dertig punten na elf speelronden (Ajax ook 30 in 2006/07). Nog nooit had een Eredivisie-club sinds de eeuwwisseling 33 punten na twaalf duels.

O Luuk de Jong kwam in de Eredivisie vaker tot scoren (zes keer) tegen PEC dan dat hij in actie kwam tegen de Zwollenaren (vijf keer).