Wenger en Pochettino discussiëren na: ‘Ik heb geen buitenspel gezien’

Arsenal wist de Londense derby tegen Tottenham Hotspur zaterdagmiddag dankzij doelpunten van Shkodran Mustafi en Alexis Sánchez in zijn voordeel te beslissen (2-0). The Gunners maakten voor eigen publiek een sterke indruk en kwamen eigenlijk geen moment in de problemen tegen de aartsrivaal. Manager Arsène Wenger was na afloop dan ook tevreden over het optreden van zijn ploeg.

Arsenal maakte naar het oordeel van de Fransman met name in defensief opzicht een bijzonder geconcentreerde indruk. "We waren negentig minuten gefocust achterin. We beschikten over de benodigde urgentie", vertelde hij aan Sky Sports. Wenger zag hoe zijn aanval voortdurend een plaag was voor de verdediging van Tottenham. "We hadden het geluk dat Sánchez niet heeft gespeeld tijdens de interlandperiode, terwijl Lacazette slechts één keer in actie kwam. Mesut Özil bewees fysiek ook de strijd aan te kunnen gaan op het veld. Hij kreeg een staande ovatie van het publiek, omdat hij in defensief opzicht van waarde was. Hij is geen specialist, maar hij is ertoe in staat, want hij is een intelligente man."

Ofschoon Arsenal weinig te duchten had van the Spurs, mocht de ploeg zich absoluut niet beklagen over de arbitrage. Aan beide doelpunten leek buitenspel vooraf te gaan, terwijl de vrije trap waaruit de 1-0 viel bijzonder gemakkelijk gegeven leek door scheidsrechter Mike Dean. "Ik heb geen idee waar de beslissingen van de arbiter in ons voordeel waren", aldus Wenger. "Ik heb in beide gevallen geen buitenspel gezien en de overtreding voorafgaand aan de vrije trap was een overtreding. Ik kan je tal van voorbeelden uit het verleden geven waarbij we ongelukkig waren."

Collega-trainer Mauricio Pochettino was des duivels na afloop. "Ik hoef er niets over te zeggen, het was voor iedereen duidelijk", foeterde de oefenmeester. "Het is moeilijk om te accepteren, omdat we verloren hebben. De eerste goal was duidelijk buitenspel en de tweede misschien ook wel. In de topwedstrijden maken details het verschil. Granit Xhaka had bovendien ook nog een tweede gele kaart moeten krijgen. Soms ben je teleurgesteld en gefrustreerd, omdat de details een groot verschil maken."