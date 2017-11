Guardiola moet ‘man van 55 miljoen’ ongeveer zes weken missen

Manchester City moet John Stones anderhalve maand missen, zo bevestigt manager Josep Guardiola zaterdagavond tegenover verschillende Engelse media. De verdediger van the Citizens moest bij de gewonnen wedstrijd tegen Leicester City (0-2) al in de eerste helft uitvallen met een hamstringblessure en nu moet de Engelsman zes weken herstellen.

Stones zette aan om als eerste bij de bal te komen, maar ging halverwege de sprint naar de grond en greep naar zijn hamstring. De verdediger werd vervangen door Eliaquim Mangala en hij werd zodoende de partner van Vincent Kompany in het centrum van de verdediging. City kampt al met personele problemen achterin, want ook Nicolas Otamendi is momenteel geblesseerd.

De 22-voudig international heeft dit seizoen reeds achttien keer gespeeld voor de Engelse grootmacht, waarin hij drie keer scoorde. Stones kwam in de zomer van 2016 voor ruim 55 miljoen euro over van Everton, maar hij kon Guardiola niet gelijk overtuigen. Dit seizoen speelt Stones bijna alles onder de Spaanse manager, die zijn pupil onlangs prees voor zijn ontwikkeling.

"Het is heel erg spijtig voor ons en voor John, ik denk dat hij misschien wel zes weken niet aan spelen toekomt met deze blessure", aldus Guardiola zaterdagavond na afloop van het duel met Leicester City. "We hebben niet heel veel centrale verdedigers. Maar de spirit in het team en met alle spelers onderling is zo goed, dat we er wel een goede oplossing voor vinden." Stones mist zodoende onder meer de duels met Manchester United en mogelijk Tottenham Hotspur.