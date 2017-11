Suárez eindigt doelpuntendroogte en schiet Barcelona naar zege

Barcelona heeft in de twaalfde speelronde van LaLiga geen fout gemaakt. De club uit Catalonië was zaterdag met 0-3 te sterk voor Leganés, de nummer negen van het klassement. Luis Suárez maakte er twee en voorkwam daarmee een negatief record. Hij stond immers vijf wedstrijden droog en bleef als enige Azulgrana nog nooit zes opeenvolgende officiële duels verstoken van een doelpunt.

Suárez weet nu dus weer wat scoren is. De Uruguayaan brak na een klein half uur spelen de ban, want toen knalde hij van dichtbij binnen nadat doelman Cuellar de bal had losgelaten na een voorzet van Paco Alcácer. Hij dacht overigens al eerder op het scorebord te komen, want na vier minuten schoot Suárez raak na een counter, maar omdat Jordi Alba buitenspel had gestaan, ging dat feestje niet door. Barcelona begon heel aardig aan de wedstrijd, maar Leganés liet zich ook niet onbetuigd en kreeg na twintig minuten een goede kans.

NICE! ?? Luis Suarez weet na drie wedstrijden in LaLiga weer wat scoren is! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 18 november 2017

Nordin Amrabat draaide weg bij Gerard Piqué en Ivan Rakitic, maar schoot ver over en naast. Even later liet Alexander Szymanowski zich gelden: de poging van de Argentijn werd, na voorbereidend werk van Amrabat, echter gekeerd door Marc-André ter Stegen. Barcelona nam de voorsprong mee de kleedkamer in, maar een smet op de eerste helft was de gele kaart die Gerard Piqué pakte, waardoor de verdediger nu geschorst is voor het treffen met Valencia.

In de tweede helft liep Barcelona verder weg van Leganés: Suárez schoot via Rubén Pérez raak, nadat Cuellar aanvankelijk nog redding had gebracht op een boogbal van Alcácer. Hierna kregen onder anderen Suárez en Aleix Vidal mogelijkheden om te scoren, alvorens Paulinho de eindstand van 0-3 op het bord zette in Estádio Municipal de Butarque. De Braziliaan prikte van dichtbij binnen nadat de relatief onzichtbare Messi zich dacht te hebben vastgelopen, maar de bal toch nog bij zijn medespeler kreeg.