Lewandowski evenaart Müller bij ruime zege; Uth is goud waard

Jupp Heynckes keerde in oktober terug als trainer van Bayern München en sindsdien heeft de recordkampioen nog geen punt laten liggen. Ook wedstrijd nummer acht sinds Heynckes’ terugkeer werd zaterdag gewonnen, want FC Augsburg werd met 3-0 verslagen. RB Leipzig liet tegelijkertijd punten liggen tegen Bayer Leverkusen (2-2) en Eintracht Frankfurt gaf een zeker lijkende zege weg tegen TSG Hoffenheim (1-1).

Bayern München - FC Augsburg 3-0

Bayern was van meet af aan de dominante partij in de eigen Allianz Arena en kreeg na een klein kwartier spelen een eerste serieuze kans: een schot van Robert Lewandowski werd gekeerd door Marwin Hitz. De doelman was echter kansloos op een harde knal van Arturo Vidal, na 31 minuten spelen. Bayern drukte vervolgens door en scoorde vlak voor en vlak na rust: Lewandowski prikte binnen na een pass van Vidal en de Pool volleerde na 49 minuten raak na een ragfijne voorzet van Joshua Kimmich. Hij werd daarmee de eerste Bayern-speler sinds Gerd Müller in 1972/73 die erin is geslaagd om in de eerste zes thuiswedstrijden van een Bundesliga-seizoen tot scoren te komen.

Augsburg kwam er hierna totaal niet meer aan te pas en wist dat men met nul punten weer huiswaarts zou keren. Doelman Sven Ulreich kwam nooit in de problemen en zag hoe het na 51 minuten bijna 4-0 werd toen Vidal met een kopbal de lat raakte. Arjen Robben was tot dan toe niet echt beslissend geweest, maar probeerde wel steeds aanwezig te zijn. Zo kreeg hij de bal na een counter net niet bij Juan Bernat en mikte de linkspoot na 73 minuten naast de paal. Robben werd na 78 minuten vervangen door Corentin Tolisso en zag vanaf de kant hoe er niet meer gescoord werd. Bayern gaat nu met 29 punten uit twaalf speelronden aan kop in de Bundesliga.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2-2

Twee strafschoppen leken RB Leipzig de overwinning te bezorgen in de BayArena. Timo Werner mocht na vasthouden van Admir Mehmedi aanleggen vanaf elf meter en zette de bezoekers na dertien minuten op voorsprong. Leon Bailey trok de stand op slag van rust gelijk na een goede pass van Dominik Kohr, maar na de pauze werd het 1-2 door een penalty van Emil Forsberg. Benjamin Henrichs had die strafschop veroorzaakt en kon met rood vertrekken. Met tien tegen elf leek Leverkusen een goed resultaat te kunnen vergeten, maar Kevin Volland maakte er met een volley toch nog 2-2 van.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1-1

Kevin-Prince Boateng bracht de meegereisde uitsupporters na twaalf minuten in extase. De middenvelder pikte de bal op nadat Hoffenheim die knullig inleverde, maakte enkele meters en haalde doeltreffend uit van afstand. De bal vloog na zijn poeier over doelman Oliver Baumann en daalde op tijd: 0-1. Hoffenheim zocht naar de gelijkmaker, maar had moeite om zich een weg te banen door de defensie van Eintracht. Dat was ook in de tweede helft het geval, waardoor Eintracht de derde plek leek over te kunnen nemen van Borussia Dortmund. Leek, want Mark Uth scoorde in minuut 92 na een uitstekende actie van Serge Gnabry. Jetro Willems stond overigens negentig minuten op het veld bij de bezoekers.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3-1

De voorgaande zeven duels van Wolfsburg eindigden allemaal in een gelijkspel, maar tegen Freiburg zag de ploeg van Martin Schmidt kans op de volle buit. Met Paul Verhaegh in de basis en Riechedly Bazoer de hele wedstrijd op de bank op de bank stond het al binnen drie minuten 1-0. Yannick Gerhardt dook voor het doel op en werkte binnen op aangeven van Daniel Didavi. Niet veel later werd het 2-0: na voorbereid werk van opnieuw Didavi zorgde Yunus Malli voor de margeverdubbeling. Voor Didavi was het zijn zesde assist van het seizoen, waarmee hij koploper is in de Bundesliga. Bartosz Kapustka deed na rust iets terug namens Freiburg, maar via Malli werd de marge weer twee en daar bleef het bij.