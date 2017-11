Endt: ‘Hij is een soort Botteghin, hij gaat een rol spelen bij Ajax 1’

David Endt ziet Léon Bergsma het eerste elftal van Ajax halen. De twintigjarige aanvoerder van Jong Ajax heeft al 37 wedstrijden voor het beloftenteam op zijn naam, maar tot een debuut in het vlaggenschip is het nog niet gekomen. Wel traint Bergsma met het eerste elftal.

Bergsma is de zoon van oud-voetballer Hans Bergsma. Endt, voormalig teammanager van Ajax, kent de familie Bergsma al jaren. Hij ziet gelijkenissen tussen vader en zoon. "Hans is bezeten, bijna obsessief. Hij was een felle speler. Léon is een lichte kopie van zijn vader", vertelt Endt in de Volkskrant. Een elegante speler is de jonge mandekker niet, vindt de sportschrijver.

"Een soort Eric Botteghin van Feyenoord, beetje Barry Hulshoff ook, maar bijzonder nuttig. Een doorzetter, je voelt arbeid, je ziet een spade in plaats van een floret", aldus Endt. "Ik ben ervan overtuigd dat Léon in Ajax 1 een rol kan spelen. Hij wordt in elk geval een gedegen speler in de Eredivisie."