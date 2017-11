Klaassen ontbreekt voor vierde keer in selectie van Everton

Everton trapt om 16.00 uur af tegen Crystal Palace en Davy Klaassen behoort niet tot de wedstrijdselectie van interim-manager David Unsworth. De middenvelder werd ook al genegeerd voor de bekerwedstrijd tegen Chelsea (2-1 verlies) en de competitieduels met Leicester City (2-0 verlies) en Watford (3-2 winst).

De 24-jarige Klaassen kwam op 19 oktober voor het laatst in actie in het eerste elftal. Hij deed toen ruim een uur mee in de met 2-0 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Hajduk Split, maar zijn laatste optreden in competitieverband dateert van 23 september, toen hij 55 minuten meedeed tegen Bournemouth (2-1 winst).

Klaassen maakte in juni voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton en ondanks dat hij op voospraak van Ronald Koeman werd gehaald, kwam hij al gauw op een zijspoor te zitten op Goodison Park. De zestienvoudig international van het Nederlands elftal zou overigens in de belangstelling staan van Fenerbahçe.