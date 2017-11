Arsenal klopt Tottenham na discutabele doelpunten

Arsenal heeft cruciale punten gepakt in de strijd om de bovenste plaatsen van de Premier League. De formatie van Arsène Wenger speelde zaterdag met name in de eerste helft uitstekend en versloeg Tottenham Hotspur met 2-0. De roodhemden staan nu na twaalf speelronden met 22 punten op de vijfde plaats in de Premier League en dat is één punt minder dan Manchester United en Tottenham.

Arsenal verloor al tien thuiswedstrijden niet meer in de Premier League wist die status tegen de buurman dus te verlengen. In het eerste kwart waren de kansen schaars: Alexandre Lacazette en Harry Kane kregen kansjes, alvorens Lacazette na negentien minuten dicht bij de 1-0 was na een lage voorzet van Héctor Bellerín. De Fransman kwam net tekort om de voorzet binnen te kunnen glijden. Arsenal stak veel energie in de wedstrijd en probeerde Tottenham overal op het veld af te jagen, waardoor de bezoekers nauwelijks grip kregen op het duel. Pas na het half uur slaagde Tottenham er in om serieus gevaarlijk te worden.

Arsenal SCOORT na een vrije trap, maar maakte Davinson Sánchez eigenlijk wel een overtreding? 🤔 #dtv En ondertussen is het 2️⃣-0️⃣! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 18 november 2017

Christian Eriksen kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld en trapte tegen de buitenkant van de paal, terwijl een kopbal van Kane later uit de kruising werd geplukt door Petr Cech. Op het moment dat Tottenham sterker leek te worden, sloeg Arsenal toe: Shkodran Mustafi kopte prachtig raak uit een vrije trap, die eigenlijk niet toegekend had mogen worden omdat Davinson Sánchez een keurige tackle maakte. Bovendien stond Mustafi op het moment van koppen buitenspel. Daar bleef het niet bij, want nog voor de pauze werd de marge verdubbeld in het Emirates Stadium: Alexis Sánchez prikte van dichtbij binnen.

De eerste twee schoten óp doel leverden Arsenal zodoende twee doelpunten op, al zal Tottenham zich vooral bestolen voelen, want ook aan de tweede treffer ging buitenspel vooraf. In de tweede helft speelde Tottenham wat meer naar voren, maar tot veel grote kansen kwam het team van Mauricio Pochettino niet. De eerste noemenswaardige mogelijkheid was voor Kane, wiens schot na 56 minuten geblokt werd en slechts resulteerde in een hoekschop. Arsenal focuste zich wat meer op de counter en werd gevaarlijk via Alexis Sánchez, die over schoot en even later Hugo Lloris op zijn pad vond.

In het laatste kwartier probeerde Pochettino nog wat te forceren door Heung-Min Son en Fernando Llorente binnen de lijnen te brengen in het Emirates Stadium, maar gescoord werd er dus niet meer. De enige kans voor the Spurs was er voor Son, die zijn volley echter miste. Aan de andere kant vergat Sánchez om het duel in het slot te gooien; hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied recht op Lloris af. Arsenal kon leunen op een comfortabele voorsprong en verdedigde die dan ook met succes. Door de drie punter doet de thuisploeg weer helemaal mee om de bovenste plaatsen in de Premier League.