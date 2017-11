Stalker stuurde doodskist op naar spits: ‘Vergiffenis is onmogelijk’

Fabio Quagliarella geniet weer van het leven. De aanvaller is bezig aan zijn derde dienstverband bij Sampdoria en heeft het daar erg naar zijn zin, zo vertelt hij in een interview met La Gazzetta dello Sport: “Het stond in de sterren geschreven dat ik hier terug zou keren.” Quagliarella voegt eraan toe dat hij dankbaar is dat hij gelukkig is, want dat is geen vanzelfsprekendheid, zo heeft hij gemerkt.

Het begon allemaal in 2010, toen Quagliarella vergiftigde brieven opgestuurd kreeg. Deze stalker beweerde dat de spits een pedofiel was en een drugsverslaafde die op zijn eigen wedstrijden gokte en stuurde Quagliarella zelfs een doodskist met een foto van Quagliarella’s gezicht erop. Napoli besloot de voormalig international te verkopen en via Juventus en Torino kwam hij uiteindelijk in Genua terecht. De problemen hielden echter niet op, want de stalker sprak op een gegeven moment zelfs de familie van Masaniello aan en dreigde om Quagliarella’s zoon iets aan te doen.

Op een gegeven moment kreeg Quagliarella te horen wie de stalker was: Raffaele Piccolo, een politieagent die nauw bevriend was met de familie en die zelfs werd ingeroepen door Quagliarella zelf toen de eerste stalkingsberichten binnenkwamen. “Het is niet voldoende om hem een stalker te noemen of dat hij mij gewoonweg heeft achternagezeten: hij heeft geprobeerd om mijn leven te vernietigen! Negen mensenjaren zijn geen kruimels, niemand kan mij die periode teruggeven of kan de schade herstellen die mijn familie is aangedaan. In deze zaak is vergiffenis voor mij ook onmogelijk”, aldus Quagliarella.

“Als hij mij op zijn knieën om vergiffenis zou vragen, dan boeit dat mij niets. Hij heeft hierom gevraagd, hij moet de prijs betalen. Hij had als agent zelfs harder gestraft moeten worden, niet slechts een dag in de gevangenis of plaatsing onder huisarrest. Hij loopt nog steeds rond alsof er niets gebeurd is. Hij is overgeplaatst, maar voert zijn werk nog altijd uit. Het is een grap. Ik kon nooit echt genieten bij Juventus omdat ik door de mensen in Napels werd gezien als een verrader. Ik had in mijn carrière veel meer kunnen bereiken.”