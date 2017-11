‘De geloofwaardigheid van Keizer richting de spelers wordt minder’

Ajax hoopt zich zaterdag te herstellen van de nederlaag tegen FC Utrecht en bij een nederlaag zal de druk op de trainer logischerwijs alleen maar toenemen. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, stelt dat het evident is dat Keizer niet binnen alle geledingen van Ajax evenveel vertrouwen geniet.

“Vorige week is er een aandeelhoudersvergadering geweest en daar heeft Leo van Wijk (de voorzitter van de Raad van Commissarissen, red.) zich uitgelaten over hoe Keizer het doet. Nou, dat was niet naar behoren. Het gaat niet zoals de commissarissen gedacht hadden”, aldus de verslaggever voor de camera van Telegraaf TV.

Van Wijk gaf op de vergadering aan dat ook een trainer van buitenaf ‘risico’s’ met zich had meegebracht, maar dat Keizer wel eerder doorgeschoven had moeten worden ‘dan de bedoeling was’: “Maar dat het tot nu toe niet goed uitpakt, wil niet zeggen dat het niet goed is overwogen”, zei Van Wijk onder meer. Driessen vindt het opmerkelijk dat zo’n prominent zich zo openlijk uitspreekt.

“Normaal gesproken hoor je zoiets nooit van dit soort mensen. En dat betekent automatisch dat de trainer onder druk komt te staan. Dit zijn de mensen die bepalen of hij kan blijven zitten”, aldus Drissen. “Keizer is zoekende. We zijn elf wedstrijden onderweg, dan moet je onderhand je formatie wel hebben gevonden. Dit werkt ook negatief naar de spelers toe. Zijn geloofwaardigheid richting de spelers wordt met de week minder.”