‘Of ik vertrouwen heb in Keizer? Ik heb altijd vertrouwen in de trainer’

Daley Sinkgraven maakte vorige maand zijn rentree na een periode van blessureleed en daar is de linkspoot blij mee. Hij geeft op het Fashion Player 2017-gala van Life After Football in een interview met Omnisport aan nog ‘veel minuten’ te willen maken en laat zich ook uit over Marcel Keizer en het Nederlands elftal.