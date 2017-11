Klopp onder de indruk van ex-Vitessenaar: ‘Hij wordt een vaste international’

Liverpool nam Dominic Solanke afgelopen zomer over van Chelsea, maar de jonge Engelsman heeft tot nu toe nog niet veel minuten gemaakt voor the Reds. Jürgen Klopp is desondanks onder de indruk van de twintigjarige aanvaller, die in het seizoen 2015/16 in dienst van Vitesse tot 7 doelpunten in 26 officiële wedstrijden kwam. De Duitser is dan ook blij dat Solanke afgelopen week namens Engeland zijn debuut maakte tegen Brazilië.

“Dom is een fantastische kerel. Het was honderd procent terecht. Het was wel een situatie waarin een aantal spelers ontbraken, maar hij zal in de toekomst een vaste international worden, daar ben ik honderd procent van overtuigd”, liet Klopp zijn tevredenheid blijken op een persconferentie. “Hij heeft alles wat je nodig hebt. Oké, op dit moment is het nog erg vroeg. Hij heeft een paar wedstrijden voor ons gespeeld, maar niet altijd de minuten gekregen.”

“Je zag in die vijftien minuten tegen Brazilië wel dat hij meteen bij het spel betrokken raakte. Hij had kunnen scoren. Ik ben blij voor hem. Het is geen probleem als hij er de volgende keer weer bij zit. Jongens zoals hij, Tammy Abraham, Ruben Loftus-Cheek, zijn de toekomst van Engeland. Het is cool, Dom heeft kwaliteiten en dat is goed. Daarnaast is zijn karakter geweldig. Hij blijft erg rustig onder de situatie. Hij is één keer in de basis begonnen, oké toen verloren we (tegen Leicester City in de League Cup, red.), maar hij deed het erg goed.”

“Hij is een belangrijk lid van onze selectie en dat is wat hij wilde. Hij wil er dichterbij zitten. De rest moet hij zelf doen. Soms heb je ook een beetje geluk nodig om te kunnen spelen en scoren”, gaat Klopp verder. “Dat is nog niet vaak gebeurd, maar hij zit er heel dicht bij en ik ben enorm blij dat hij hier speelt. Hij doet het enorm goed en hij is niet teleurgesteld als hij niet in de basis begint. We hoeven de rode loper niet voor hem uit te rollen, hij is een slimme jongen en dat maakt het makkelijk om met hem te werken.”