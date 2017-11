Van der Sar erkent: ‘Indringende gesprekken gevoerd met Keizer’

Ajax verloor in september met 1-2 van Vitesse en De Telegraaf schreef nadien dat de leiding van plan was om de positie van Marcel Keizer in een spoedberaad tegen het licht te houden. De trainer bleef aan, maar dat spoedberaad is er wel degelijk geweest. Algemeen directeur Edwin van der Sar erkent in een interview met Het Parool dat er ‘indringende gesprekken’ met Keizer zijn gevoerd.

“Toen hebben we een aantal indringende gesprekken gevoerd met de trainer en zijn staf, waar ook Marc Overmars als directeur spelersbeleid bij was. Dat lijkt me een normale gang van zaken”, aldus de voormalig doelman, die eraan toevoegt dat Keizer niet hoeft te vrezen voor een nieuw spoedberaad na een serie teleurstellende resultaten.

“Nee, dat moet je niet te vaak doen. Je gaat niet na elke nederlaag je trainer ter verantwoording roepen of met goede raad bestoken.” Op de vraag of Keizer baat zou kunnen hebben bij de hulp van de in Amsterdam woonachtige Guus Hiddink, antwoordt Van der Sar: “Om de spelers een aai over de bol te geven, of een schop onder de kont? Die rol heeft hij bij PSV eerder ook al eens vervuld. Maar daar kiezen wij niet voor.”

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NAC Breda en hoopt zich te herpakken van de 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht, voor de interlandperiode. De Amsterdammers wonnen overigens de laatste drie uitduels in de Eredivisie op bezoek bij promovendi, maar van de laatste acht wonnen de Amsterdammers er slechts vier: drie remises, een nederlaag.