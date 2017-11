‘Ik kijk zeker niet met wrok terug, PSV is altijd open en eerlijk geweest’

Dirk Marcellis maakte in april 2007 in de kwartfinale van de Champions League zijn debuut voor PSV en leek vervolgens in Eindhoven, en ook bij het Nederlands elftal, een mooie toekomst tegemoet te gaan. Van een grote doorbraak kwam het echter niet voor de verdediger, die ging twijfelen nadat hij zijn basisplaats verloor.

“Ik ging daardoor aan mezelf twijfelen. Ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht en zat niet lekker in mijn vel. Via mijn zaakwaarnemer ben ik toen met een mental coach in contact gekomen. Dat heeft voor mij gewerkt”, blikt Marcellis, die zichzelf een ‘binnenvetter’ noemt, terug in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Marcellis vertrok in 2010 naar AZ en belandde in 2015, na een halfjaar NAC Breda, bij PEC Zwolle, waarmee hij het zondagmiddag in eigen huis opneemt tegen PSV. Een speciale ontmoeting voor de verdediger, die naar eigen zeggen in Eindhoven bijna alles op voetbalgebied heeft geleerd: “Ik kijk ook zeker niet met wrok terug op mijn vertrek, PSV is altijd open en eerlijk naar mij toe geweest.”