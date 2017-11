Voormalig CL-winnaar vertrekt voor ‘nieuwe uitdaging’ uit Florida

Alessandro Nesta vertrekt na ruim twee jaar bij Miami FC. De oud-verdediger gidste de club in juli naar het kampioenschap in de North American Soccer League, het tweede niveau van het voetbal in de Verenigde Staten, en vindt het nu mooi geweest.

“Na twee geweldige en uitdagende jaren is mijn avontuur met Miami tot een einde gekomen. Ik wil alle mensen bedanken die met mij hebben gewerkt en ben ook de supporters die onze wedstrijden met passie en hartstocht hebben gevolgd veel dank verschuldigd. Ik wil tot slot de geweldige jongens bedanken, de spelers van wie ik veel heb geleerd. Veel succes volgend seizoen. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging”, laat Nesta via Instagram weten.

Nesta werd in augustus 2015 aangesteld bij Miami FC en werd zo de eerste trainer in de geschiedenis van de club die deels eigendom is van Paolo Maldini, zijn voormalige ploeggenoot bij AC Milan. De 41-jarige Nesta heeft in totaal bij 71 wedstrijden van Miami op de bank gezeten; als speler beleefde hij de meeste successen bij AC Milan. Met die club won hij onder meer twee landstitels en twee Champions Leagues.