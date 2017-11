Van de Beek kijkt naar concurrent: ‘Zijn kwaliteit, ik ben een andere speler’

Donny van de Beek leek de opvolger van Davy Klaassen te worden op het middenveld bij Ajax, maar de twintigjarige Oranje-debutant heeft tot nu toe moeite om de naar Everton vertrokken aanvoerder te doen vergeten. In de laatste competitiewedstrijd voor de interlandonderbreking, de thuisnederlaag tegen FC Utrecht, moest hij zelfs vanaf de bank toekijken hoe Siem de Jong een basisplaats kreeg van Marcel Keizer.

Van de Beek ziet ook dat de van Newcastle United teruggekeerde routinier makkelijker scoort dan zijn concurrenten op het middenveld: “Dat is zijn kwaliteit. Ik ben een ander soort speler. Maar ik heb het ook in me om veel doelpunten te maken. Dat had ik in de jeugd al en eerder ook in het eerste. Maar op dit moment even niet. Al kan dat vanavond (uit tegen NAC Breda, red.) weer veranderen. Als 'ie er dan net wel ingaat, dan ligt het weer helemaal anders. Ik zal er snel weer staan”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Marcel Keizer heeft met onder meer Frenkie de Jong en Carel Eiting achter de hand nog meer smaken voor op het middenveld en de trainer van de Amsterdammers ziet ook dat het nog niet helemaal lekker loopt bij Ajax: “Het is een afweging tussen dominant spelen en de juiste balans op het middenveld. Met Van de Beek hebben we meer controle, Siem de Jong heeft iets meer diepgang. En vergeet ook Frenkie de Jong niet.”