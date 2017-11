Zeventienjarig talent verlaat Ajax-jeugd: ‘Vrienden vonden me arrogant’

Terence Meuwese maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en de talentvolle doelman leek op weg naar het profvoetbal. De zeventienjarige sluitpost besloot afgelopen zomer na aanhoudend blessureleed en een steeds verdere afstand tot de voetballerij zijn droom echter te laten varen.

Meuwese moest door een hardnekkige blessure een streep zetten door het hele seizoen 2015/16 en raakte, nadat hij zich had teruggeknokt, vervolgens ook voor een derde keer geblesseerd aan zijn lies: “Het was het omslagpunt waarbij ik het plezier in topsport wel ben kwijtgeraakt”, blikt hij terug in gesprek met Ajax Showtime.

Meuwese keerde daarna nog wel terug onder de lat, maar slaagde er ondanks een goede eerste wedstrijd niet in om zijn niveau vast te houden: “Ik had twee jaar geen wedstrijd gespeeld. Dat ik goed werd opgevangen door de groep, maakte het alleen maar dubbel. Zij waren heel blij dat ik terug was, maar ik dacht alleen maar: ‘wat doe ik hier’?”

Zijn opleiding bij Ajax had ook een weerslag op zijn sociale leven, zo merkte Meuwese: “Mijn vrienden zeiden altijd dat ik, als ik voetbalde, naar de buitenwereld echt een arrogante lul was. Ik moest niet zoveel hebben van de wereld buiten het voetbal”, legt Meuwese, die zijn vrienden alleen op school sprak en naar eigen zeggen in een ‘Ajax-bubbel’ leefde, uit: “Zolang je voetbalt, denk je dat Ajax en voetbal je leven is. Maar als je eruit valt, dan zie je dat er ook andere dingen zijn.”