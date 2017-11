Steun voor Bosz: ‘Het gaat niet om het verkopen van de speler, totale onzin’

Borussia Dortmund leed vrijdagavond tegen VfB Stuttgart opnieuw een nederlaag en de ploeg van Peter Bosz deed dat zonder Pierre-Emerick Aubameyang. De steraanvaller van die Borussen was een dag eerder door de Nederlandse oefenmeester niet in de selectie opgenomen als straf voor structureel te laat komen. Directeur Hans-Joachim Watzke ontkent dat er meer speelt rond de Gabonees.

“Een ploeg heeft regels nodig en zo nu en dan moet de boel op scherp gezet worden. Die beslissing is aan Peter Bosz en hij krijgt van alle kanten de volledige steun”, vertelt de bestuurder in gesprek met Eurosport. “Auba is nog steeds een goede jongen”, gaat Watzke, die aangeeft dat de aanvaller dinsdag gewoon weer van de partij is als BVB Tottenham Hotspur ontvangt in het kader van de Champions League, verder.

Aubameyang, die volgens de directeur vrijdag goed heeft getraind, heeft wel een flinke waarde voor Dortmund: “Maar hij heeft geen speciale rechten, zoals jullie opnieuw hebben gezien.” De club is ondanks de disciplinaire problemen van de spits dan ook niet van plan om mee te werken met een transfer: “Het gaat niet om het verkopen van de speler, dat is totale onzin. Maar je moet ook durven straffen. Het is net een familie, maar op een gegeven moment moet het wel ophouden. Maar hij is onze speler en dat zal hij ook blijven.”