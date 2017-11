Topclubs grijpen mis: ‘Als hij naar PSG gaat, zou dat vreselijk zijn’

Federico Chiesa lijkt voorlopig bij Fiorentina te blijven. De club uit Florence maakt namelijk bekend het tot medio 2021 doorlopende contract van de twintigjarige rechtsbuiten met één seizoen te hebben verlengd. De international van Jong Italië ligt nu dus tot de zomer van 2022 vast in Stadio Artemio Franchi.

Onder meer Paris Saint-Germain, Intrenazionale, Napoli, AS Roma, Juventus en Chelsea zouden serieuze belangstelling hebben voor Chiesa, maar vissen voorlopig dus achter het net. Sky Italia meldt overigens dat er waarschijnlijk een hoge gelimiteerde transfersom in het contract is opgenomen, maar het is onduidelijk om wat voor bedragen het dan gaat.

De afgelopen weken spraken diverse spelers en prominenten van Fiorentina zich uit over de situatie van Chiesa; onder anderen spits Cyril Théréau zei te vrezen voor een transfer: “We hopen dat hij bij ons blijft en als hij naar PSG gaat, dan zou ik dat echt vreselijk vinden. We houden hier allemaal van hem, hij is een kind van de club en de stad”, sprak de Fransman.

Théréau kan met de contractverlenging van Chiesa dus opgelucht ademhalen, zo lijkt het. Het talent maakte vorig seizoen in de eerste speelronde zijn debuut in het eerste elftal van Fiorentina en staat inmiddels op zes doelpunten en zes assists in 45 wedstrijden. Hij is overigens de zoon van de 46-jarige Enrico Chiesa, die voor onder meer Fiorentina en Lazio speelde en in zeventien interlands tot zeven doelpunten kwam.