‘Als spelers uit Nederland bij ons op WK spelen, is het mooi als er steun is’

Karim El Ahmadi plaatste zich een week geleden met Marokko voor het WK en is vol goede moed weer teruggekeerd bij Feyenoord, waar de seizoenstart tegenvalt. De middenvelder ziet wel enkele overeenkomsten tussen het begin van het seizoen in Rotterdam en de eerste wedstrijden van de kwalificatiereeks met de Leeuwen van de Atlas.

“Na een paar interlands had iedereen ons al afgeschreven voor het WK en kwam er een berg kritiek. Maar samen met de trainer, Hervé Renard, die vasthield aan zijn eigen ideeën en een goede discipline draaiden we het om”, vertelt El Ahmadi, die aangeeft dat twaalf punten verschil met PSV te veel is en vindt dat Feyenoord veel betere resultaten moet kunnen behalen, in gesprek met De Telegraaf.

El Ahmadi mocht vorig jaar na jaren bij Feyenoord eindelijk een landstitel vieren en maakt nu met de WK-kwalificatie van Marokko een soortgelijke euforie mee: “Dan word je na al die jaren, in de herfst van mijn loopbaan, opeens kampioen en haal je de eindronde van een WK. Ik wou dat ik dat allemaal veel eerder had meegemaakt”, gaat de captain van de Rotterdammers verder.

Nederland wist zich niet te kwalificeren voor het toernooi in Rusland van volgend jaar en El Ahmadi hoopt dat Marokko daarom op sympathie kan rekenen. Hij stond in 2010 zelf ook te juichen toen Nederland in Zuid-Afrika de finale haalde: “Ik weet nog dat ik op de terrassen in de stad stond te springen. Ja zeg, we zijn hier toch geboren. Je bent één met Nederland. En als er straks meer spelers uit Nederland in onze ploeg op het WK spelen is het mooi als de mensen hier meeleven.”