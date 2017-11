Mourinho woedend: ‘Nog nooit gehoord van zes injecties voor een oefenduel’

José Mourinho kan zaterdagavond als Manchester United het opneemt tegen Newcastle United weer beschikken over Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Marcos Rojo, maar de Portugees zal het wel zonder Phil Jones moeten zien te stellen. De verdediger reisde afgelopen week met een dijbeenblessure af naar de Engelse nationale ploeg en werd daar, tot grote onvrede van Mourinho, alsnog klaargestoomd voor de oefeninterland tegen Duitsland.

“Ik ben een manager sinds 2000 en in zeventien jaar heb ik het nog nooit meegemaakt dat een speler injecties met pijnstillers kreeg om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Nooit. Nooit”, haalde hij op een persconferentie uit richting the Three Lions. “Ik ben zelf ook geen engel en ik heb spelers laten injecteren om officiële wedstrijden te spelen, belangrijke wedstrijden.”

“Maar een vriendschappelijke wedstrijd, om daar zes injecties voor te krijgen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar Jones heeft dat gehad en na 25 minuten moest hij eraf, hij ligt er nog steeds uit”, gaat Mourinho verder. “Ik hou het gewoon bij de feiten. Hij kreeg de middag voor de wedstrijd een injectie en hij voelde zich niet goed tijdens de warming-up. Tussen de warming-up en de start van de wedstrijd kreeg hij nog vijf injecties om de vriendschappelijke wedstrijd te spelen.”