Zaterdag, 18 November 2017

Barcelona maakt met vertrek vijftal ruimte voor Coutinho

Diego Simeone sluit een overstap naar Everton uit. De trainer van Atlético Madrid verkeert in zwaar weer, maar is vastberaden om zijn contract in het Wanda Metropolitano uit te dienen. (Marca)

Mathieu Flamini gaat het mogelijk op het tweede niveau in Spanje proberen. De voormalige middenvelder van onder meer Arsenal en AC Milan zal een proefperiode bij Rayo Vallecano afwerken. (Marca)

Ernesto Valverde is bereid om van vijf spelers afscheid te nemen om ruimte te maken voor de komst van Philippe Coutinho. Arda Turan, André Gomes, Denis Suárez, Paco Alcácer en Aleix Vidal mogen in januari vertrekken. (Diario Gol)

Fiorentina kijkt goed rond bij Charleroi. Cristian Benavente en Hassane Bandé, die ook in de belangstelling van PSV zou staan, kunnen rekenen op interesse van La Viola. (Het Nieuwsblad)

Barcelona is niet de enige grootmacht met interesse in Milan Skriniar. Scouts van Chelsea hebben de verdediger van Internazionale eveneens uitvoerig bekeken. (FCInterNews)