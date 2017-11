Locadia: ‘Niemand bij PSV heeft me daarop aangesproken, niemand’

Jürgen Locadia scoorde dit seizoen al negen keer en is weer vrij in zijn hoofd. Een ideale schoonzoon zal hij nooit worden, zo erkent de gedeeld topscorer van de Eredivisie. Locadia hoort vaak dat hij arrogant is en wordt ook vaak beoordeeld op zijn tatoeages, handschoenen en zijn ambities als dj. Locadia gaat naar eigen zeggen vaak genoeg bij zichzelf te rade waarom mensen denken dat hij arrogant is.

"Misschien komt het omdat ik op het veld agressief overkom. Of omdat ik tijdens interviews mijn eerlijke mening geef", zo stelt Locadia zaterdag in gesprek met De Telegraaf. "Als ik, zoals nu, één op één met iemand praat, ben ik open. In een groep vind ik het soms juist lastig om met mensen te praten, om op ze af te stappen."

Een enigszins uit zijn verband gerukte uitspraak na de Europese uitschakeling tegen NK Osijek is Locadia lang blijven achtervolgen. Hij had naar eigen zeggen moeite om zich voor een wedstrijd tegen Osijek net zo op te laden als voor een Champions League-kraker tegen Bayern München. "Er is niemand bij PSV die me daarop heeft aangesproken. Niemand", benadrukt Locadia in het dagblad. "Mensen zijn misschien gewend dat wij als voetballers op de automatische piloot praten."

"Dat ik eerlijk was, konden veel mensen toen niet waarderen. Ik word er niet voorzichtiger van, hoor. Ik zal altijd mijn mening blijven geven." Meningen hoort de aanvaller genoeg. Ondanks zijn negen doelpunten wijzen critici nog altijd naar de tekortkomingen van Locadia. "Nog steeds ben ik technisch beperkt en niet snel genoeg. Iedereen mag zijn mening geven, maar ik laat nu toch zien dat je niet de snelste hoeft te zijn om te kunnen vlammen? Het gaat erom wat ik presteer. De cijfers liegen niet."