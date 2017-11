Gewilde Ayoub sluit zich af voor winterse transfer naar Londen

Yassin Ayoub wordt opnieuw met een vertrek bij FC Utrecht in verband gebracht. De middenvelder genoot afgelopen zomer concrete interesse, maar om uiteenlopende redenen kwam het niet tot een transfer. Ayoub sluit zich voorlopig af voor alle transferperikelen, zo benadrukt hij zaterdag.

Fulham wordt al ruim een week als winterse bestemming voor Ayoub genoemd. "Ik ben er nu totaal niet mee bezig", stelt Ayoub in gesprek met De Telegraaf. "Ik wil me tot de winterstop uitsluitend richten op het voetbal en heb mijn zaakwaarnemer gevraagd om alles bij me weg te houden. Het leidt alleen maar af en kost enorm veel energie."

De 23-jarige Ayoub, die in de zomer een overstap naar Bursaspor en Analyaspor zag mislukken, beschikt over een aflopend contract en speelde in zijn carrière uitsluitend voor FC Utrecht. Fulham deed afgelopen seizoen mee om promotie naar de Premier League, maar staat deze voetbaljaargang op een teleurstellende zeventiende stek in de Championship.