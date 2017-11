Van der Sar reageert: ‘Of hij een topper wordt in Europa zal moeten blijken’

De zogenaamde interesse in spelers van Ajax begint weer toe te nemen richting de winterse transfermarkt. Matthijs de Ligt, André Onana en Kasper Dolberg worden al enige tijd met een transfer naar het buitenland in verband gebracht. "Heel frustrerend, maar toch ook weer een signaal dat we goede spelers in huis hebben", zo benadrukt algemeen directeur Edwin van der Sar zaterdag in gesprek met Het Parool.

De Ligt zou door Barcelona als een optie voor de toekomst worden gezien. Een transfer op korte termijn vindt Van der Sar niet reëel. "Dat zou te vroeg zijn", vindt de bestuurder van Ajax. "We hebben een paar maanden geleden zijn contract verlengd met de intentie, en die is ook uitgesproken, om een aantal jaar hier te spelen. Matthijs krijgt het vertrouwen van ons. Of hij een topper wordt in Europa zal moeten blijken."

De voortekenen zijn goed, zo stelt Van der Sar. "Hij heeft de mentaliteit, investeert in zichzelf en hij heeft in Barry Hulshoff een oud-speler die hem al een tijd begeleidt. Alles wat hij proeft, neemt hij mee. Van de week sprak ik hem even langs het trainingsveld. En dan vraagt hij naar Manchester United. Niet omdat hij daar nou per se heen wil, maar omdat hij wil weten hoe het werkt bij zo'n club."