Willem II raakt Fran Sol mogelijk in januari kwijt aan Bundesliga-club

Het is hoogst onzeker of Fran Sol het lopende seizoen bij Willem II afmaakt. Volgens de zaterdageditie van het Brabants Dagblad is VfB Stuttgart zeer concreet voor de aanvaller, die sowieso belangstelling van 'diverse clubs' geniet.

De zaakwaarnemer van Sol zat onlangs om de tafel met hoofdscout Sacha Koch van VfB Stuttgart, zo schrijft de regionale krant zaterdag. De kans is groot dat de Duitsers zaterdag op de tribune zullen zitten. Sol keert bij het thuisduel met Sparta Rotterdam terug in de wedstrijdselectie. De Spanjaard werd eind oktober nog geopereerd aan een tumor in zijn teelbal.

"De dag dat ik bij Willem II vertelde dat ik geopereerd moest worden, zou er een gesprek zijn over het verbeteren van mijn contract", zegt Sol zaterdag. "Daar denk ik nu even niet aan. Ik focus me op mijn herstel. Ik heb gezien hoeveel mensen die bij Willem II betrokken zijn van mij houden. Maar dat mag een keuze niet beïnvloeden. Als bijvoorbeeld Real Madrid komt, dan ga je toch? Dat zullen de mensen toch wel begrijpen? Een carrière is maar kort."

De 25-jarige Sol hervatte eerder deze maand al de training nadat na het verwijderen van de tumor bleek dat hij geen aanvullende behandelingen hoefde te ondergaan. De aanvaller kwam op 25 oktober voor het laatst in actie voor Willem II in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij maakte toen de winnende goal (2-1). Een dag later ging Sol onder het mes.

De clubtopscorer, dit seizoen goed voor zes doelpunten, miste de competitieduels met Ajax (1-3 nederlaag) en AZ (3-2 nederlaag). De ex-speler van onder meer Real Madrid en Villarreal staat tot medio 2019 onder contract, met een optie voor nog een jaar.