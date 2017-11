Lovende Cocu: ‘Het liefst heb ik natuurlijk dat hij nog vijf jaar blijft’

Jürgen Locadia kon op de laatste dag van de zomerse transfermarkt naar Brighton & Hove Albion, maar Phillip Cocu verleende geen medewerking. De aanvaller betreurde destijds de beslissing, maar is nu tot een van de smaakmakers van PSV uitgegroeid. In de optiek van Cocu is Locadia een mooi voorbeeld voor heel veel jonge spelers. "Dat je een bepaalde basis nodig hebt voordat je naar het buitenland vertrekt."

Cocu is vooral te spreken over 'het totaalplaatje. "Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Eigenlijk moet Jürgen dit seizoen de laatste stap zetten", zo vertelt de coach van PSV zaterdag in De Telegraaf. "Voor zichzelf, in z’n persoonlijke ontwikkeling. Om dan genoeg bagage te hebben om het avontuur aan te gaan in een andere competitie. Maar het liefst heb ik natuurlijk dat hij nog vijf jaar blijft…"

De teller van de 24-jarige Locadia, die tot medio 2020 vastligt, staat al op negen doelpunten, evenveel als Hirving Lozano. Cocu wijst erop dat de aanvaller tegenwoordig veel meer bezig is met het teamproces, hoe iets bereikt kan worden. "Hoe hij zich opstelt, met andere spelers bezig is, daarin heeft hij echt een goede ontwikkeling doorgemaakt. Jürgen beseft dat hij wat dat betreft ook een heel belangrijke schakel is."