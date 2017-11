GA Eagles excuseert zich voor overijverige steward: ‘Dat is niet de bedoeling’

De clubleiding van Go Ahead Eagles heeft snel gereageerd op de commotie die na de verloren thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (0-3) op sociale media ontstond. Aanleiding voor alle ophef was het opmerkelijke optreden van een overijverige steward op De Adelaarshorst. Hij maakte zich niet populair door de zoenende vriendin van Gustavo Hamer van FC Dordrecht subiet weg te sturen.

Hamer snelde na zijn doelpunt, de 0-3, naar de zijlijn en nam zijn vriendin blij in de armen. De vrouw, die van de tribune naar de boarding was gelopen, gaf haar vriend een kus. Het kwam haar echter, tot woede van de spelers van Dordrecht, op een reprimande te staan van de steward. Hij stuurde de vrouw met een ferm handgebaar weg.

Koert Westerman kon zijn ogen niet geloven. "Doe normaal joh, hij wil gewoon zijn vriendin een kusje geven!", zo gaf de commentator van FOX Sports weten. Een uur na de wedstrijd kwam Go Ahead Eagles met een verklaring.

"Oei, dat is niet de bedoeling. Uiteraard juichen wij liefde in het stadion alleen maar toe", zo benadrukte de Deventer club. "Daarom is er namens club én steward een rood-gele bos bloemen en een voucher voor een romantische overnachting op weg naar Dordrecht voor Gustavo Hamer en zijn vriendin."