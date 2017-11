Smeets vindt rode kaart onterecht: ‘Kijk wat er in het buitenland gebeurt’

Bryan Smeets moet vrezen voor een schorsing. De middenvelder van SC Cambuur kreeg vrijdagavond een directe rode kaart in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, na een lichte kopstoot aan Wessel Dammers. Het stond op dat moment in de eerste helft 1-0 en die voorsprong hield Cambuur de hele wedstrijd vast. Smeets is blij met de punten, maar baalt van de rode kaart.

Na een opstootje liet Smeets zich verleiden tot het maken van een kopstootbeweging richting Dammers en zag Pol van Boekel zich genoodzaakt om rood te geven. "Ik kan het niet meer omdraaien, maar ik vind het heel matig dat de scheidsrechter hier rood voor geeft", zegt Smeets na afloop bij FOX Sports. "Het is heel licht. Hij (Dammers, red.) komt met zijn kop richting mijn kop. Natuurlijk maak ik een lichte beweging, maar ik noem dit geen opzettelijke kopstoot."

Het was volgens Smeets een goede oplossing geweest om beide spelers een gele kaart te geven. "Maar de scheidsrechter staat er heel dichtbij en vindt het een bewuste beweging om een kopstoot te geven. Daar heb ik dan weinig over te zeggen. Maar als ik deze beelden zie, denk ik aan wat er in het buitenland allemaal wel niet gebeurt." Smeets zegt nog niet te weten of hij een eventueel schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal zal aanvechten.