Morsend AS Monaco kent zwakke generale voor cruciaal Europees affiche

AS Monaco heeft twee punten laten liggen in de strijd om de Franse landstitel. De regerend kampioen remiseerde vrijdagavond op bezoek bij Amiens: 1-1. Monaco kwam voor rust op achterstand en herstelde de schade in de tweede helft. Koploper Paris Saint-Germain kan de voorsprong zaterdag tegen Nantes uitbreiden naar zes punten. Terence Kongolo bleef negentig minuten op de bank bij de bezoekers.

Voor de interlandperiode won Monaco nog met 6-0 van Guingamp, maar op bezoek in het Stade de la Licorne van Amiens was het spel een stuk minder indrukwekkend. Na een halfuur was een grote stunt plots reëel, want Serge Gakpé bracht de thuisploeg op voorsprong. De aanvaller werd gelanceerd door een fraaie steekpass van ex-Vitessenaar Gaël Kakuta, was te snel voor Andrea Raggi en bleef oog in oog met keeper Danijel Subasic koel.

Na uur kwam Stevan Jovetic binnen de lijnen in de jacht op de gelijkmaker en dat bleek een goede zet. Zo'n zes minuten na zijn invalbeurt sloeg de aanvaller al toe: Jovetic stond op de juiste plek om binnen te schieten, maar een groot deel van de treffer was te danken aan het voorbereidend werk van Fabinho. Voor Monaco betekent het gelijkspel het eerste puntverlies sinds de 3-2 nederlaag bij Olympique Lyon op 13 oktober. Voor de Monegasken was het bovendien een zwakke generale repetitie voor het Champions League-duel met RB Leipzig, dat gewonnen moet worden om Europese overwintering in eigen hand te houden.