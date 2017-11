Bosz gaat weer onderuit met Dortmund; één punt uit vijf duels

Borussia Dortmund is nog altijd de weg kwijt. Het team van trainer Peter Bosz ging vrijdagavond met 2-1 onderuit bij VfB Stuttgart, dat in heel 2017 nog geen enkele thuisnederlaag heeft geleden. BVB wacht al sinds 30 september op een driepunter in de Bundesliga; de laatste vijf competitieduels leverden slechts een schamel punt op. Dortmund staat momenteel derde, met twintig punten uit twaalf duels, maar kan later dit weekeinde enkele posities zakken.

Stuttgart kreeg de openingstreffer al snel cadeau van Marc Bartra en Roman Bürki. De doelman kon een korte terugspeelbal van de verdediger niet controleren, waarna de weg naar het lege doel voor Chadroc Akolo vrij was en de 1-0 op het scorebord verscheen. Een dure fout van die Borussen, daar Stuttgart in het restant van het eerste bedrijf amper ideëen had en hoopte zonder kleerscheuren de rust te halen.

Het team van Bosz zag de inspanningen na de vroege tegentreffer beloond worden, al moesten de meegereisde fans tot de extra tijd wachten. Een bal op de arm van Benjamin Pavard werd met een strafschop bestraft. Doelman Ron-Robert Zieler raadde de intenties van André Schürrle vanaf elf meter, maar de rebound werd door Maximilian Philipp alsnog hoog en feilloos tegen de touwen gewerkt: 1-1.

Stuttgart had aan de tweede inzet op doel voldoende om opnieuw aan de leiding te gaan. Na voorbereidend werk van Berkay Özcan ontdeed Josip Brekalo zich van twee opponenten en mikte hij het leer vervolgens door de benen van Bürki: 2-1. Bosz, die in de rust Axel Zagadou had ingebracht voor Sokratis Papastathopoulos, had voldoende gezien en haalde Shinji Kagawa naar de kant, ten faveure van Mahmoud Dahoud.

Stuttgart maakte in de tweede helft echter een veel evenwichterige indruk en had zelfs enkele mogelijkheden op een derde treffer. Dortmund kwam niet verder dan een afgekeurd doelpunt van Andriy Yarmolenko, die de bal met zijn hand beroerde alvorens hij kunstig afrondde. Ook de inbreng van Raphaël Guerreiro, als vervanger van Schürrle, kon niet voorkomen dat Dortmund opnieuw gezichtsverlies leed.