NEC slaat groot gat, Telstar heeft niets aan wereldgoal Rodrigues

NEC blijft maar winnen in de Jupiler League. De koploper boekte vrijdag de achtste overwinning op rij, door De Graafschap met 1-3 te kloppen. NEC heeft een voorsprong van vier punten op Jong Ajax, maar omdat die ploeg niet mag promoveren is het gat met nummer drie Fortuna Sittard (zeven punten) ook interessant. De Limburgers verloren zelf van tien man van SC Cambuur (1-0). RKC Waalwijk maakte tegelijkertijd een hardhandig einde aan de opmars van Telstar.

De Graafschap - NEC 1-3

De kraker in Doetinchem had voor NEC nauwelijks beter kunnen beginnen. Na een kleine tien minuten trok Arnaut Groeneveld het zestienmetergebied binnen vanaf de linkerflank en plaatste hij de bal in de verre hoek. De Graafschap opende de jacht op de gelijkmaker en was dichtbij via een kopbal van Sjoerd Ars, maar doelman Joris Delle lette goed op. Filip Bednarek had goede reddingen in huis na een schoten van Ferdi Kadioglu en Mart Dijkstra, terwijl Sjoerd Ars naast kopte namens De Graafschap. Daarom bleef het voor rust bij 0-1. De Graafschap kwam in de tweede helft op gelijke hoogte door Daryl van Mieghem, die in de rebound doeltreffend was vanaf de rand van het strafschopgebied. Braken bracht NEC echter weer op voorsprong door van dichtbij binnen te schieten en het duel werd beslist door Wojciech Golla, na een hoekschop.

SC Cambuur - Fortuna Sittard 1-0

Cambuur was als enige club in de Jupiler League dit seizoen nog zonder thuiszege en leek vastberaden om daar verandering in te brengen. Marvin Peersman bracht de Friezen al na twee minuten op voorsprong, nadat hij van dichtbij kon afronden na een corner. Er waren vervolgens kansen aan weerszijden en het werd voor Cambuur lastiger, toen Bryan Smeets een directe rode kaart incasseerde voor een kopstoot aan Wessel Dammers. Diezelfde Dammers was dicht bij de gelijkmaker, maar liet een goede kopkans onbenut. Na rust slaagde Cambuur erin om stand te houden. Fortuna had verreweg het meeste balbezit, maar kon Erik Cummins slechts enkele keren op de proef stellen.

RKC Waalwijk - Telstar 4-1

Gezien de reeks van vijf overwinningen op rij was het vertrouwen bij Telstar groot, maar al binnen 52 seconden kregen de bezoekers het deksel op de neus. Na een corner belandde de bal voor de voeten van Saïd Bakari, die van dichtbij de score opende. Het werd nog erger voor Telstar, want Hans Mulder was het eindstation van een goed uitgespeelde aanval en knalde de 2-0 binnen. Na rust werd het 3-0 voor RKC, toen Telstar-doelman Rody de Boer de bal ongelukkig in eigen doel werkte na een schot van Chovani Amatkarijo. Namens Telstar deed Gerson Rodrigues iets terug met een fenomenaal schot van veertig meter, maar Serginho Greene bepaalde de eindstand.

FC Den Bosch - FC Volendam 3-1

Voor de interlandperiode had Volendam de eerste competitiezege geboekt en de club wilde het goede gevoel vasthouden. De eerste kans was ook voor Volendam, maar na een kwartier stond het toch 1-0 voor Den Bosch. Na een prachtige dribbel over de linkerflank vond Muhammed Mert ploeggenoot Niek Vossebelt, die van dichtbij afrondde. Volendam kwam echter op gelijke hoogte via Enzo Stroo, die een één-op-één-situatie goed afrondde. Den Bosch probeerde het spel te maken en combineerde soms goed, maar Volendam bleef dreigend in de tegenaanval. Na rust maakte Den Bosch het verschil met een achterwaartse kopbal van Jort van der Sande en een treffer van Sven Blummel, die voorbereidend werk van Jordy van der Winden het gewenste vervolg gaf.

FC Oss - Helmond Sport 0-0

Het eerste bedrijf leverde weliswaar geen doelpunten op, maar na 25 minuten spelen stond Helmond Sport al met tien man op het veld. Maiky Fecunda kreeg een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler. FC Oss zocht na rust naarstig naar een openingstreffer, vooral via Istvan Bakx, maar had ook geluk dat een kopbal van Arne Naudts niet de 0-1 betekende. Het niveau van de wedstrijd werd er niet veel beter op, met veel lange ballen, en uiteindelijk was Helmond Sport de morele winnaar.

FC Emmen - Almere City FC 2-2

Dennis Telgenkamp had een belangrijk aandeel in de ruststand. Het bezoek kreeg enkele goede kansen, maar de doelman van FC Emmen voorkwam telkens een doelpunt. Cas Peters faalde echter niet: de defensie werd relatief simpel voorbij gespeeld, waarna de aanvaller van dichtbij binnen tikte. Twee minuten na rust was het weer raak: Glenn Bijl mocht uithalen en schoot diagonaal raak. Niet veel later mikte Peters op de paal en dat was een dure misser. In twee minuten tijd kwam Almere op gelijke hoogte via Damon Mirani en Sylvester van de Vater, minuut 71 en 73. Dat was echter ook de eindstand.

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 0-3

Eén doelpunt zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft in De Adelaarshorst. Na 27 minuten spelen werkte Julius Bliek een vrije trap van Andreas Calcan tegen de touwen: 0-1. Go Ahead probeerde de achterstand weg te werken, maar Renze Fij stond telkens op de juiste plaats en hield ook na rust zijn doel schoon. In de laatste dertien minuten gooide Dordrecht het duel op slot. Zowel Duarte Lopes als Gustavo Hamer kreeg de bal achter Sonny Stevens, waardoor de stemming in Deventer er niet vrolijker op werd. Het is voor de Dordtenaren de eerste uitzege in bijna twee maanden tijd.

FC Eindhoven FC - MVV 3-2

Mart Lieder was zonder meer de man van de wedstrijd. Na 23 minuten spelen had de aanvaller al drie doelpunten achter zijn naam staan en was de krachtmeting in het Jan Louwers Stadion al min of meer een formaliteit. Het was aan Michael Verrips te danken dat Lieder nog voor rust niet nog een doelpunt extra maakte. In de tweede helft vocht MVV zich terug in de wedstrijd, via goals van Jonathan Okita en Florian Loshaj. Dat de drie punten in Eindhoven bleven, was aan Ruud Swinkels te danken. De doelman keerde vlak voor tijd een strafschop van Okita.