El Ghazi zorgt voor unicum in carrière en speelt hoofdrol bij Lille

Anwar El Ghazi heeft vrijdagavond een belangrijke rol gespeeld bij de overwinning van Lille op Saint-Étienne. Mede door twee assists van de aanvaller wonnen les Douges voor eigen publiek met 3-1. Het was voor El Ghazi de eerste keer in zijn loopbaan dat hij twee assists produceerde in één competitiewedstrijd, na 94 duels.

Het was een belangrijke zege voor Lille, dat de voorlaatste positie in de Ligue 1 inruilt voor de zestiende. Nicolas Pépé nam het eerste doelpunt voor zijn rekening na bijna twintig minuten. El Ghazi leverde een afgemeten voorzet op de spits, die van dichtbij binnenknikte. Het werd op slag van rust 1-1 via Jonathan Bemba, die een penalty gedecideerd in de bovenhoek schoot na een overtreding van Thiago Maia op Bryan Dabo.

In de tweede helft lukte het Lille opnieuw om afstand te nemen. Thiago Mendes zette de thuisploeg op voorsprong met een fraai afstandsschot in de rechterhoek, waarna de 3-1 op naam kwam van Ezequiel Ponce. El Ghazi bediende de middenvelder vanaf de rechterflank en Mendes knalde de bal uit een lastige positie binnen. Saint-Étienne pakte slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden en staat zesde in de Ligue 1.