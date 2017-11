‘Je had ons vier, de Scandinavische jongens, het groepje Mahi en Idrissi…’

De onrust binnen de spelersgroep van FC Groningen kwam voor Bryan Linssen niet als een verrassing. De aanvaller speelde twee seizoenen voor de noorderlingen, voordat hij afgelopen zomer overstapte naar Vitesse. In Arnhem merkt Linssen veel meer saamhorigheid binnen de selectie dan in Groningen, waar Mimoun Mahi en Lars Veldwijk recentelijk met elkaar overhoop lagen.

"Over de affaire tussen Mahi en Veldwijk kan ik niet veel zeggen, omdat ik niet precies weet wat er is voorgevallen", benadrukt Linssen in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Wat ik wel weet, is dat het in het temperament van Mahi zit om emotioneel te reageren. Dat heeft met achtergrond te maken. Als Nederlanders hebben wij daar meer controle over." De zomeraanwinst van Vitesse zegt bovendien dat er 'groepjes' zijn bij Groningen. Vorig seizoen vormde hij zelf een kliek met Etiënne Reijnen, Jesper Drost en Peter van der Vlag. "Dan waren er de Scandinavische jongens, het groepje Mimoun Mahi en Oussama Idrissi. Zo was het verdeeld, ook buiten het veld."

Bij Vitesse gaat het heel anders. De selectie is veel nauwer met elkaar verbonden, merkt Linssen op. Zelf is hij 'beste vrienden' met Thomas Bruns. "Ik kan ook goed met Remko Pasveer overweg, maar we zitten niet aan dezelfde lunchtafel. Bij het eten zijn onze rechtsback Fankaty Dabo en Tim Matavz mijn buren. Dat gaat op een heel natuurlijke manier. We zitten allemaal door elkaar heen." Op die wijze wordt het contact verbeterd, ontstaat een klik en daarmee eenheid, aldus Linssen. "Het is een saamhorigheidsgevoel dat er bij FC Groningen vaak niet was." Zondag keert de aanvaller met Vitesse terug in Groningen.