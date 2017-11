De Ligt gestreeld door connectie met ‘grote clubs’: ‘Bij mij is dat niet anders’

Matthijs de Ligt geldt volgens menigeen als een van de grootste defensieve talenten ter wereld en de prestaties van de achttienjarige verdediger zouden de interesse hebben gewekt van onder meer Barcelona en Borussia Dortmund. De Ligt blijft echter kalm onder alle geruchten en zegt zich te concentreren op Ajax.

Barcelona zou naar verluidt aankomende winter een poging willen wagen om de mandekker te strikken, aangezien de Oranje-international wordt beschouwd als een belangrijke steunpilaar voor in de toekomst. Ook het Dortmund van trainer Peter Bosz zou azen op De Ligt, maar de jongeling gelooft het allemaal wel:. "Ik blijf er gewoon rustig onder", zegt De Ligt tegen FOX Sports.

"Er worden allemaal dingen geschreven, maar zolang ik niets hoor en niets hoef te horen, waarom zou ik me er druk om maken? Natuurlijk, het streelt iedere speler wel als die in verband wordt gebracht met grote clubs. Bij mij is dat niet anders. Maar het maakt voor mij niet uit, ik speel nog steeds voor Ajax en ben nog steeds heel erg blij hier."

De Ligt wordt in het interview gevraagd wat zijn favoriete club in Spanje is en de verdediger geeft eerlijk toe dat de Catalaanse grootmacht hem kan bekoren: "Dan denk ik wel Barcelona. Het voetbal, de connectie met Ajax van vroeger... Maar ja, nogmaals, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Het is wel een leuke vraag natuurlijk om te stellen."