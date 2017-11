Beenhakker keert bij Sparta Rotterdam terug in voetballerij

Leo Beenhakker keert in een actieve functie terug in de voetballerij. De 75-jarige nestor neemt tot aan de winterstop de portefeuille technische zaken over van trainer Alex Pastoor, zo meldt RTV Rijnmond. Sparta Rotterdam moet het nieuws nog bekendmaken.

Pastoor ging in de winter van 2015 aan de slag op Het Kasteel en werd niet alleen trainer, maar ook technisch directeur. Uit financieel oogpunt besloot Sparta de organisatie destijds zo compact mogelijk te houden door Pastoor een dubbelfunctie te geven, zo erkende voorzitter Rob Westerhof eens in een interview met de Volkskrant. Pastoor staat zijn directeurschap nu af, maar blijft logischerwijs wel gewoon de trainer.

Het is niet voor het eerst dat Beenhakker bij Sparta gaat werken. Hij trad in december 2013 toe tot de raad van commissarissen en kreeg de portefeuille technische zaken, maar in de zomer van 2015 legde hij die functie neer en zette hij een punt achter zijn carrière in het profvoetbal. Nu keert de geboren Rotterdammer dus alsnog terug in een officiële functie.