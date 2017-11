‘Er kwamen weleens Italiaanse scheldwoorden van Del Piero op me af’

De Indian Super League is in volle gang en Stijn Houben volgt de competitie in het Aziatische land met bovengemiddelde interesse. De 22-jarige verdediger van VOC speelde in 2014 bij Delhi Dynamos en bewaart warme herinneringen aan die tijd. Zo speelde Houben onder meer met Alessandro Del Piero, die als voetbalster van weleer (marquee-player) verbonden was aan Delhi Dynamos.

"Ik bewaar mooie herinneringen aan mijn samenwerking met Del Piero, maar er waren af en toe ook woordenwisselingen", zo vertelt Houben in gesprek met Voetbalzone. "Tja, ik ben een verdediger en hij een aanvaller en hij vond het nogal vervelend als ik hem een trap gaf. Er waren weleens confrontaties op de training. Ik ben gewoon hard op de training, ik houd me niet in."

"Af en toe kon hij dat niet waarderen", vervolgt Houben. "Omdat hij meer ontzag genoot dan anderen, plus dat hij ouder was en ook wat meer blessuregevoelig. Dan kwamen er weleens Italiaanse scheldwoorden op me af. Hij ging dan klagend naar assistent Mark Luijpers: 'Wat is dit allemaal?!' Mark kalmeerde Del Piero en zei tegen me: 'Heel goed, gewoon zo doorgaan.' Maar daarna was het alweer snel prima tussen ons, hoor."

Het volledige interview met Stijn Houben verschijnt dinsdag op onze website.